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محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر بخط مياه بطريق المريوطية

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تفقد موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الكائن بطريق المريوطية أمام شارع العروبه بحي الطالبية.

ووجه المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الاأمال بالتوازي مع إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بضعف في الصغوطات نتيجه لذلك.

وأشار، إلى أنه تم الدفع بـ11 سيارة لشفط المياه الناتجة عن الكسر كما تم إجراء تحويله مرورية أمام شارع العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

ووجه المحافظ، رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.

ولفت، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي احتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأي منطقه متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي 125 وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب او للتعامل مع البلاغات العاجلة.

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