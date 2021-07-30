محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر بخط مياه بطريق المريوطية

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تفقد موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الكائن بطريق المريوطية أمام شارع العروبه بحي الطالبية.





ووجه المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الاأمال بالتوازي مع إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بضعف في الصغوطات نتيجه لذلك.





وأشار، إلى أنه تم الدفع بـ11 سيارة لشفط المياه الناتجة عن الكسر كما تم إجراء تحويله مرورية أمام شارع العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.





ووجه المحافظ، رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.



