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تخصيص 3 مراكز ببني سويف لمنح شهادات تلقي لقاح كورونا للمسافرين للخارج

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير منظومة العمل بمراكز التطعيم على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة للمواطنين الراغبين في العودة للعمل بالخارج أوالسفر لأي غرض، لاسيما وأن بعض الدول تلزم القادمين إليها بالحصول على اللقاح.

ووجه محافظ بني سويف، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة وإعلام المواطنين "الذين حصلوا على الجرعات المقررة من لقاح كورونا" بالإجراءات المطلوبة للحصول على شهادة التطعيم الموثقة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وذلك لاستعراض التقرير اليومي لسير المنظومة الصحية وجهود القطاع في الملفات الحيوية، والتي في مقدمتها التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، والموقف الحالي من الحصول على اللقاح، وغيرها من الموضوعات الهامة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المديرية خصصت 3 مراكز على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة "QR code"، وهي: مركز طبي الغمراوي بمدينة بني سويف، المركز الطبي في ببا، المركز الطبي بالفشن، مؤكدا على أنه يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح.

وأضاف: بالنسبة للأوراق المطلوبة، على المواطن أن يتقدم فقط بجواز سفره لأحد المراكز الطبية المخصصة، التي تعمل من الــ 9 صباحا حتى ٩ مساء، مشيرا إلى أنه يتم تحصيل رسوم قيمتها 100 جنيه من المواطن مصري الجنسية، وما يعادل 10 دولار من المواطن الأجنبي.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يتم منح شهادة موثقة "غير قابلة للتزوير" حسب موقف كل مواطن "سواء بحصوله على جرعة واحدة أو جرعتين ونوع المل الذي حصل عليه" لمن تم تطعيمهم بالفعل، أما من لم يتم تطعيمهم فسيتم توفير كميات من "الأمصال" بالمراكز لإستقبالهم والحصول على التطعيم، وذلك خلال أسبوعين.

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