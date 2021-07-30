بروتوكول تعاون بين مؤسسة المنى للتنمية ومركز الحرف اليدوية بجامعة سوهاج

وقع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع مؤسسة المني للتنمية، وتمثلها مني صدقي مازن رئيس مجلس المؤسسة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور فهيم فتحي القائم بعمل عميد كلية الآثار، والدكتورة ريهام محمد مدير مركز الحرف والصناعات البيئية بالجامعة، والدكتورة صفاء عمر أمين الصندوق بالمؤسسة.



وأكد الدكتور أحمد عزيز، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم ورعاية الحرف والصناعات اليدوية واستغلال الموارد البيئية، وذلك من خلال التعاون بين مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بكلية الآثار بالجامعة، ومؤسسة المني فى مجال التدريب وصقل المهارات، من أجل خلق فرص عمل جديدة، وتسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية الناتجة من أنشطة تلك الحرف.



وأوضح رئيس الجامعة أن بروتوكول التعاون نص على اختيار قريتي الشيخ مكرم وسعد الله بمركز سوهاج لتدريب السيدات والفتيات على عدد من المشروعات الحرفية واليدوية، بإعتبارهم من القري الأكثر احتياجًا والأكثر فى نسبة البطالة، لافتًا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات استكشافية لهذه القري، بغرض التوعية واختيار أفضل البرامج التدريبية المناسبة لهم.



وقالت مني صدقي، أن إدارة المؤسسة حرصت على التعاون مع الجامعة بإعتبارها بيت خبرة وتمتلك الكثير من المقومات والإمكانيات العلمية والعملية، مشيرة إلى أنه سوف يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية تحت إشراف الجامعة من أجل إعادة رسم خريطة الصناعات اليدوية لتحتل المكانه اللائقة بها.



وأضافت الدكتور ريهام محمد، أنه طبقًا لبنود البروتوكول سوف يتم تقييم نتائج التدريبات التى تم تنفيذها بالتعاون بين المركز والمؤسسة بواسطة لجنة من الطرفين، بالإضافة إلى أنه سيتم تنظيم برامج تدريبية أخرى للمتميزين فى مجالات ريادة الأعمال والتسويق، ومعرفة أماكن شراء الخامات والمورديين لكل حرفة.