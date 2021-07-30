جراحة ناجحة لصالح جمعة.. طالع التفاصيل

أجرى صالح جمعة، لاعب خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا، جراحة وتر اكيليس صباح اليوم، تحت إشراف دكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بالفريق.









وحرص معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، على زيارة صالح جمعة، عقب اجرائه الجراحة، للإطمئنان عليه، ومساندته ودعمه معنويًا، والشد من أزره بعد جراحة اكيليس.









وفي نفس الإطار، أجرى المهندس طارق أبو العينين نائب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، اتصالًا هاتفيًا مع صالح جمعة، من أجل الأطمئنان عليه وتحفيزه على العودة بشكل قوي مع الفريق بعد فترة التأهيل.









يذكر أن قد صالح جمعة، تعرض لإصابة بقطع كامل في وتر اكيليس، أثناء المباراة الودية الأخيرة التى خاضها نادي سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش.



