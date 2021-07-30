عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

صرح الإعلامي إيهاب الكومي ، إن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ، قد يرتدي قميص الزمالك خلال الموسم المقبل.









وأضاف إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد» : إن رمضان صبحي وافق بشكل مبدئي على الانتقال للزمالك في الموسم الجديد.









وأوضح إيهاب الكومي ، إن رمضان صبحي سينضم للزمالك في صفقة تبادلية ، سيحصل بموجبها بيراميدز على خدمات الثلاثي ، محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ، وعبدالله جمعة.











