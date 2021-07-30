Advertisements

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
صرح الإعلامي إيهاب الكومي ، إن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ، قد يرتدي قميص الزمالك خلال الموسم المقبل.


وأضاف إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد» : إن رمضان صبحي وافق بشكل مبدئي على الانتقال للزمالك في الموسم الجديد.


وأوضح إيهاب الكومي ، إن رمضان صبحي سينضم للزمالك في صفقة تبادلية ، سيحصل بموجبها بيراميدز على خدمات الثلاثي ، محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ، وعبدالله جمعة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي إلى الزمالك تفاصيل انتقال رمضان صبحي الصفقة التبادلية

أخبار تهمك

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ يوم

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مصير الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يرصد صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد حسن: لا صفقات بين بيراميدز والزمالك بنسبة 99 %

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

الزمالك يقترب من ضم 3 صفقات مدوية

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:26 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

01:32 م

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

02:59 م

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

02:33 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان