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عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك
الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:53 م
الفجر الرياضي
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صرح الإعلامي إيهاب الكومي ، إن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ، قد يرتدي قميص الزمالك خلال الموسم المقبل.
وأضاف إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد» : إن رمضان صبحي وافق بشكل مبدئي على الانتقال للزمالك في الموسم الجديد.
وأوضح إيهاب الكومي ، إن رمضان صبحي سينضم للزمالك في صفقة تبادلية ، سيحصل بموجبها بيراميدز على خدمات الثلاثي ، محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ، وعبدالله جمعة.
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