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مانشستر يونايتد يعلن غياب راشفورد بسبب جراحة في الكتف

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، أن مهاجمه ماركوس راشفورد سيخضع لجراحة في الكتف.

وعانى راشفورد من متاعب في الكتف في المراحل الأخيرة من موسم 2020-2021 ولعب دورا محدودا مع إنجلترا التي بلغت نهائي بطولة أوروبا قبل الخسارة أمام إيطاليا.

وقال يونايتد في بيان: بعد مشاورات بين ماركوس والمدرب والطاقم الطبي للفريق ومتخصصين سيخضع اللاعب لجراحة عاجلة لحل مشكلة الكتف. سيركز ماركوس على برنامج إعادة التأهيل من أجل العودة في أسرع وقت ممكن للمنافسات.

ولم يكشف يونايتد عن المدة التي ربما يغيبها اللاعب لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن راشفورد البالغ عمره "23 عاما" قد يغيب لمدة 12 أسبوعا وبالتالي لن يشارك في انطلاق الموسم الجديد بالدوري الممتاز.

وسيوجه غياب راشفورد عن بداية الموسم الجديد ضربة قوية للمدرب أولي جونار سولشاير الذي يسعى للمنافسة على اللقب بعد أن حل ثانيا الموسم الماضي.

ويستهل يونايتد حملته في الموسم الجديد بمواجهة ليدز يونايتد في أولد ترافورد في 14 أغسطس.

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مانشستر يونايتد يعلن غياب راشفورد غياب راشفورد جراحة في الكتف

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