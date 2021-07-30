بعد تأجيله.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز حتي الآن

أعلن اتحاد الكرة المصري، تأجيل مباريات بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر في الفترة المقبلة، وذلك بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي للدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) ويلاقي منتخب البرازيل غداً.





ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بينما تواجد المصري بالمركز الثالث برصيد 43 نقطة.





وإليكم ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وأسوان:-





1- الزمالك 61 نقطة

2- الأهلي 58 نقطة

3- المصري 43نقطة

4- بيراميدز 41 نقطة

5- الاتحاد السكندري 41 نقطة

6- سموحة 40 نقطة

7- انبي 38 نقطة

8- طلائع الجيش 37 نقطة

9- مصر المقاصة 37 نقطة

10- الجونة 36 نقطة

11- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

12- الاسماعيلي 32 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون 29 نقطة

15- البنك الأهلي 27 نقطة

16- أسوان 25 نقطة

17- وادي دجلة 23 نقطة

18- الإنتاج الحربي 19 نقطة