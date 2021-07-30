محمد عبدالرحمن مديرًا للمركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي





"عبدالرحمن"، لديه أكثر من 15 عامًا من الخبرة في هذا المجال حيث خطط وشارك في تنظيم العديد من المؤتمرات والإعلام والحملات الإعلانية لكثير من الأفلام والفعاليات السينمائية والمعارض الثقافية.





إدارة المركز الصحفي ستكون مسؤولة لأول مرة عن وسائل التواصل الإجتماعي للمهرجان بناء على الخطة التي يقدمها عبدالرحمن للمجلس والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق التكامل بين المنصات الإعلامية للمهرجان وتعظيم وصول أخبار وتفاصيل النسخة القادمة إلى أوسع نطاق من الجمهور.

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار الصحفي والناقد محمد عبدالرحمن مديرًا للمركز الصحفي ووسائل التواصل الإجتماعي للدورة 43 للمهرجان.