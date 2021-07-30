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السيطرة على حريق اندلع بمصنع الصباغة بشبرا الخيمة (صور)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق شب بمصنع أطلس للصباغة، بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد نشوب حريق بمصنع أطلس للصباغة، بمنطقة بيجام حي غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المصنع ملك المدعو "سامى.ع"، ومكون من ثلاث طوابق، وأن الحريق شب بالطابق الثاني العلوي وهو عبارة عن مخزن.

وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق، وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
السيطرة على حريق اندلع بمصنع الصباغة بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق اندلع بمصنع الصباغة بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق اندلع بمصنع الصباغة بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق اندلع بمصنع الصباغة بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق اندلع بمصنع الصباغة بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق اندلع بمصنع الصباغة بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق اندلع بمصنع الصباغة بشبرا الخيمة (صور)
السيطرة على حريق اندلع بمصنع الصباغة بشبرا الخيمة (صور)

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