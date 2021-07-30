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عاجل.. الكشف عن مصير الدوري المصري

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مازال مستقبل الدوري المصري الممتاز غامض حتي الآن، بعد تأهل المنتخب المصري الأوليمبي إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي في تصريحات عبر برنامجه "ملعب البلد" أن اللجنة الثلاثية تناقش العديد من الاقتراحات حول مستقبل الدوري الحالي بعد وصول المنتخب الأوليمبي لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو.

وأضاف أن من بين الاقتراحات المقدمة هي اقتسام لقب الدوري بين الأهلي والزمالك مع إقامة دورة رباعية بين اندية البنك الأهلي وأسوان ووادي دجلة والانتاج الحربي لتحديد الهابطين.

وأكد أن اللجنة مازالت تناقش مصير الدوري في حالة خروج منتخب مصر الأوليمبي أمام البرازيل في الدور ربع النهائي للاولمبياد.

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