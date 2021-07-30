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تجديد حبس شقيقين بتهمة ضرب شاب حتى الموت في دار السلام

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء على شاب بالضرب المبرح حتى الموت.

واعترف المتهمون، أمام جهات التحقيق بالواقعة، وقالوا إن تصرفات المجني عليه أثارت الريبة فيهم بسبب وقوفه أمام منزلهم واعتقادهم بقيامه بالسرقة، فتعدوا عليه بالضرب المبرح بالشوم، مضيفين أنهم لم يقصدوا قتله ولكنه توفي منهم بسبب الضرب.

وبدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارا من احد المستشفيات بوصول شاب عليه آثار تعدى بالضرب ومتوفى.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وألقى القبض على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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