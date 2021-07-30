برشلونة تعيد ثمن تذاكر نهائي كأس جوان جامبر

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني إعادة ثمن 14 ألف تذكرة للجماهير التي كانت تستعد لحضور مباراة كأس جوان جامبر الودية في الكامب نو أمام يوفنتوس، بعد تغيير مكان المباراة ليحتضنها ملعب يوهان كرويف، بسبب الإجراءات الصحية المشددة التي اتخذتها المدينة الإسبانية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت إدارة النادي أنه تم اتخاذ القرار، بعدما رفضت سلطات كتالونيا إقامة المباراة على ملعب كامب نو، وحددت عدد حاضري المباراة من الملعب بثلاثة آلاف متفرج فقط، وهو الوضع الذي سينطبق على أي حدث رياضي أو اجتماعي في المدينة، لمواجهة موجة فيروس كورونا الجديدة التي تضرب أوروبا.





وكان مسؤولو الفريق الكتالوني تواصلوا مع السلطات في المدينة من أجل خوض المباراة على ملعب كامب نو بحضور جماهيري لا يتعدى الـ20% أي ما يقارب الـ14 ألف متفرج، ولكن الأوضاع المقلقة بسبب جائحة الفيروس التاجي تسببت في تغيير كل خططه قبل أيام من خوض المباراة.



