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وديًا.. الرياض المصري يواجه الفيصلي السعودي استعدادًا للموسم الجديد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يستعد قطاع الناشئين بنادي الرياض المصري برئاسة سيد رياض من أجل خوض الموسم الجديد في المسابقات المحلية ببطولات المنطقة والقطاعات.

وتخوض فرق القطاع تدريبات يومية على ملعب نادي جرين ستار بالجيزة ، حيث فرض عبد الحميد السيد مدير قطاع الناشئين تدريبات فنية وبدنية يومية الى جانب المحاضرات الفنية للفرق.

ويخوض قطاع الناشئين بنادي الرياض المصري عدة مباريات ودية من أجل مشاركة جميع اللاعبين في المباريات وذلك للوقوف على جاهزيتهم ومستوياتهم الفنية للمشاركة في البطولات المحلية.

ويستهل القطاع مبارياته الودية بفريق مواليد 2003 (تحت 18 سنة) ، حيث يواجه نادي الرياض نظيره نادي الفيصلي السعودي بقيادة البرتغالي جوزيه باريتو وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 3 من أغسطس المقبل على ملعب موفينبيك بمدينة أكتوبر بالجيزة ، وذلك ضمن معسكر إعداد الفريق السعودي بمصر.

ويتكون الجهاز الفني لنادي الرياض من سيد رياض مشرفاً عاماً وعبد الحميد السيد مديراً للقطاع وعبد الحميد ميدو مديراً فنياً وأحمد شيكو مدرباً عاماً ومصطفى فتحي مدرباً لحراس المرمى وطه محمد مديراً إدارياً.

وصرح سيد رياض المشرف العام على نادي الرياض المصري إن النادي يفتح ملاعبه للموهوبين بكرة القدم في جميع المراحل السنية لتنمية قدراتهم الفنية والبدنية وإختيار أفضل العناصر لخوض المنافسات الرياضية بالموسم الجديد.

وأضاف "رياض" أن النادي يضم نخبة من المدربين والإداريين المتميزين يعملون على الإرتقاء باللاعبين في قطاع الناشئين من أجل تحقيق منائج مشرفة في الموسم الجديد.

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