عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي أزمة حقيقية بسبب تأكد غياب الدولي المصري محمد صلاح عن 5 مباريات مع الريدز خلال شهر يناير المقبل، وكذلك زميله السنغالي ساديو ماني.

ويغيب محمد صلاح وساديو ماني عن 5 مباريات مع ليفربول في شهر يناير بسبب مشاركتهما مع المنتخبين المصري والسنغالي في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.





وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بدأ البحث عن التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم الفريق الإنجليزي بالموسم الجديد بعد تأكد غياب صلاح وماني عن عدة مباريات للفريق بالموسم المقبل.





ويفاضل كلوب بين عدد من اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الريدز بالموسم المقبل أبرزهم، فيدريكو كييزا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، و جارود بوين، لاعب وست هام، وجيريمي دوكو، لاعب رين الفرنسي.





ومن المنتظر أن يتحرك نادي ليفربول بشكل رسمي للتعاقد مع مهاجم جديد في الفترة المقبلة وقبل انطلاق الموسم الجديد



