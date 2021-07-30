فض دور الانعقاد الأول للبرلمان.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضي 24 يوليو، وحتى اليوم الجمعة 30 يوليو 2021.





وفاة طالبة بالثانوية قبل امتحان الفيزياء





استئنفت أعمال امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت الماضي، بعد توقفها بسبب إجازة عيد الأضحى، حيث أدى طلبة وطالبات الشعبة العلمية، صباح يوم السبت، امتحان مادة الفيزياء.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، تفاصيل واقعة وفاة طالبة، أثناء دخولها إلى لجنة امتحان مادة الفيزياء، يوم السبت الماضي، في محافظة المنوفية.





وفي بيان لها، نعت الوزارة الطالبة منار محمد عبد الباقي، التي وافتها المنية، بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية، التابعة لإدارة منوف التعليمية، في محافظة المنوفية، قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم السبت.





وتقدمت الوزارة بالتعازي لأسرة الطالبة وزملائها والمعلمين، سائلة الله أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.





وقالت الوزارة، في بيانها، إن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أبلغت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح السبت، الموافق 24 يوليو 2021، وفي أثناء دخول الطالبة إلى اللجنة، أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء الإسعافات الأولية لها، وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا، ونقلها إلى مستشفى منوف العام لإسعافها، لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.





ونفت وزارة التربية والتعليم، والتعليم لفني، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، إذ إنها نقلت إلى المستشفى قبل بدء اللجنة الساعة العاشرة صباحًا.





وفاة زوجة مستشار رئيس الجمهورية





توفيت زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، حيث تم تشييع الجنازة يوم السبت الماضي، عقب صلاة الظهر، من مسجد الصديق بمساكن شيراتون المطار.





وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء شرطة أشرف حسني، لتشييع جنازة الفقيدة، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.





"التعليم" تعلن الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد





أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، 2021 - 2022، لجميع مراحل التعليم المختلفة، للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.





وقالت الوزارة، إن الدراسة، ستبدأ يوم السبت، الموافق 9 أكتوبر 2021، وستنتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022.





وتكون مدة العام الداسي 34 أسبوعا، بينما تكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، الفصل الدراسي الأول: 93 يوما، والفصل الدراسي الثاني 97 يوما.





يبدأ الفصل الدراسي الأول، يوم السبت 9 أكتوبر 2021، ويستمر حتى يوم الخميس 13 يناير 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 5 فبراير 2022، ولمدة أسبوعين، تنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022، وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.





ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022، وحتى يوم الخميس 9 يونيو 2022، وتكون مواعيد نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو 2022، والثانوية العامة، يوم السبت 11 يونيو 2022، والدبلومات الفنية، تبدأ الامتحانات النظرية يوم السبت 21 مايو 2021، والامتحانات العملية 11 يونيو 2021.





وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل.





الجدول الزمني للعام الجامعي الجديد





أعلن المجلس الأعلى للجامعات، يوم الإثنين الماضي، الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد.





ويبدأ العام الدراسي الجديد بالجامعات 2021 - 2022، يوم السبت 9 أكتوبر المقبل، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، لتنتهي في 13 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022.





وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022.





وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





ظهور نتائج الدبلومات الفنية





اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول، للعام الدراسي 2020 - 2021.





ووجه وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2021، موضحة أن مدة التظلم تستمر 15 يوما للدور الأول بدلا من 30 يوما و7 أيام مدة التظلم على نتيجة الدور الثانى بدلا من 15 يوما، على أن يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال مكاتب البريد.





وأوضحت الوزارة أن موعد النظام فى الدورين تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة، موضحة أن المديريات ولجان الإدارة مسئولة عن تلقى التظلمات مع تمكين الكنترولات الطلاب من الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة للطالب وكتابة ملاحظاته، على أن يسترد الطالب مبلغ الـ 100 جنيه في حالة الزيادة.





فض دور الانعقاد الأول للبرلمان





أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، يوم الثلاثاء الماضي، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.





حادث قطار نجع حمادي





اصطدم قطار ركاب رقم 735 خط نجع حمادي - سوهاج، اليوم الجمعة، بالمصد الخرساني الموجود في نهاية السكة داخل حوش محطة نجع حمادي بمحافظة قنا.



