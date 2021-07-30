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بعد تأجيله.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتي الآن

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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قرر اتحاد الكرة المصري، تأجيل مباريات بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر في الفترة المقبلة، وذلك بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي للدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) ويلاقي منتخب البرازيل غدا.

ويعتلي محمد شريف مهاجم الأهلي ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز برصيد 16 هدفا، بينما يحتل أحمد ياسر ريان المركز الثاني برصيد 15 هدفا، وجاء خلفهما أشرف بنشرقي بالمركز الثاني برصيد 12 هدفا.

وإليكم ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وأسوان:
1- محمد شريف (الأهلي) 16 هدف
2- احمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) 15 هدف
3- أشرف بنشرقي (الزمالك) 12 هدف
4- عمر كمال (المصري) 11 هدف
5- أحمد سمير (طلائع الجيش) 11 هدف
6- مصطفى فتحي (سموحة) 10 أهداف
7- رامي صبري (إنبي) 10 أهداف
8- عمرو جمال (طلائع الجيش) 10 أهداف
9- أحمد علي (البنك الأهلي) 9 أهداف
10- باسم مرسي (المقاصة) 9 أهداف

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