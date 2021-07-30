البورصة تربح 34 مليار جنيه خلال يوليو

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن المؤشر الرئيسي للسوق عاد لتسجيل ارتفاعات من جديد بعد 6 شهور من الخسائر المتواصلة خلال تعاملات شهر يوليو الماضي.

المؤشر الرئيسي يقفز 4% خلال يوليو:

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال تعاملات شهر يوليو " EGX30" بنسبة 4.73% ليغلق عند مستوى 10742.23 ، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" متساوي الأوزان ، بنسبة 18.97% ليغلق عند مستوى 2763.58 نقطة، وسجل مؤشر "EGX100" متساوي الأوزان ارتفاعًا بنحو 14.13% مغلقًا عند مستوى 3742 نقطة.

البورصة تربح 34 مليار جنيه في يوليو:

وعلي مدار جلسات شهر يوليو الذي انتهت الخميس الماضي ربح راسمال السوقي نحو 34.3 مليار جنيه خلال جلسات ليصل إلى مستوى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.1% مقارنة بشهر يونيو الماضي.





انخفاض في قيم التداولات مقارنة بيونيو:

ولكن على صعيد قيمة التداول بالبورصة المصرية فقد تراجعت إلى 64.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو، فى حين بلغت كمية التداول نحو 7.987 مليار ورقة منفذة على 797 ألف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 95.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.659 مليار ورقة منفذة على 1.123 مليون عملية خلال جلسات يونيو الماضي.