18 مصابا من بينهم أطفال.. تفاصيل حادث انقلاب حافلة مدرسية بالمنصورة

أصيب 18 شخصا، بينهم أطفال، في انقلاب حافلة مدرسية، تابعة للمدرسة الإنجيلية بالقاهرة، بالقرب من كوبري صهرجت الكبرى، على طريق القاهرة – المنصورة.





ودفعت الأجهزة المعنية بمحافظة الدقهلية، بعدد من سيارات الإسعاف، وذلك لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل حادث انقلاب حافلة مدرسية بالمنصورة:





بداية الحادث





تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بلاغا، بانقلاب حافلة أعلى كوبري صهرجت الكبرى، على طريق القاهرة - المنصورة.





وعلى الفور، دفعت الأجهزة الأمنية بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، بينما انتقل عدد من ضباط مركز شرطة ميت غمر، وبالفحص تبين انقلاب حافلة مدرسية، تابعة للمدرسة الإنجيلية بالقاهرة، لحمل أرقام "أ ب ر 9758".





إصابة 18 شخصا





وتبين أن الحافلة كانت تقل نحو 30 شخصا، كانوا قد استأجروها للتوجه إلى مصيف جمصة، لقضاء يوم مع بعضهم البعض، في رحلة اليوم الواحد، أصيب منهم 18 شخصا، من بينهم 8 أطفال، نتيجة الحادث.





والمصابون هم: محمد عبد البصير محمد، 54 عاما، وملك محمد عبد البصير 8 سنوات، ومريم محمد عبد البصير، 6 سنوات، ومازن محمد عبد البصير، 3 سنوات، وزينب سمير محمد جاد، 49 عاما، ومحمد خيري حسن، 50 عاما، وركال أسامة السيد، 4 سنوات، وصلاح رجب محمود، 14 عاما، ومروان هاني شديد، 11 عاما، ومحمد سمير حسن، 15 عاما.





كما أصيب كل من: عايدة محمد عبد المجيب، 52 عاما، ونعمة محمد إبراهيم، 37 عاما، وهالة عبد المنعم حسين، 40 عاما وسعاد حسين خليل، 35 عاما، ورفعت محمد عبد الرسول، 40 عاما، وإحسان رجب جاد الرب، 22 عاما، والسيد محمد عبد العزيز، 25 عاما، ومكة محمد سمير، عام ونصف، ومعظمهم مقيمين بشبرا الخيمة.





نقل المصابين إلى المستشفى





ودفع مرفق الإسعاف بالدقهلية، بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركي لتلقي العلاج اللازم.





سبب الحادث



