إصابة شخصان بسبب سقوطهما من قطار بقنا

أصيب شخصان، بعد سقوطهما من قطار فى مركز نجع حمادى شمالى محافظة قنا.



تصادم قطار رقم 735 ركاب بالصدادات الخرسانية الموجودة بنهاية رصيف محطة سكة الحديد نجع حمادي مما إلى وقوع بعض الإصابات بين الركاب وحدوث تلفيات بالجرار.



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن، إخطارا يفيد إصابة راكبين بكسور بعد سقوطهما من القطار فى مركز نجع حمادى أثناء الوقوف على الباب.



أسفر الحادث عن إصابة عبدالله محمود عوض، 17 عاما أصيب بكسر بالساق اليمنى، علاء فوزى مرسى، 40 عاما كسر بالكتف.



تم نقلها إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادى وتحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





