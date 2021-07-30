Advertisements

إصابة شخصان بسبب سقوطهما من قطار بقنا

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أصيب شخصان، بعد سقوطهما من قطار فى مركز نجع حمادى شمالى محافظة قنا.

تصادم قطار رقم 735 ركاب بالصدادات الخرسانية الموجودة بنهاية رصيف محطة سكة الحديد نجع حمادي مما إلى وقوع بعض الإصابات بين الركاب وحدوث تلفيات بالجرار.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن، إخطارا يفيد إصابة راكبين بكسور بعد سقوطهما من القطار فى مركز نجع حمادى أثناء الوقوف على الباب.

أسفر الحادث عن إصابة عبدالله محمود عوض، 17 عاما أصيب بكسر بالساق اليمنى، علاء فوزى مرسى، 40 عاما كسر بالكتف.

تم نقلها إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادى وتحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


أخبار تهمك

برشلونة تعيد ثمن تذاكر نهائي كأس جوان جامبر

منذ 37 دقيقة

بيراميدز يرصد صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

"أكره معاشرته".. صيدلانية تخلع زوجها "الطبيب" ببني سويف

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مصير الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

01:26 م

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

01:32 م

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

02:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان