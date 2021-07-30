هاني شاكر يهنئ الشعب المغربي بعيد العرش

هنأ المطرب ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر الشعب المغربي بعيد العرش والذي يحتفلون به في يوم 30 يوليو من كل عام.



وكتب "شاكر" قائلا: "أحر التهاني إلي جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد

متمنيًا للمغرب والشعب المغربي المزيد من التقدم والازدهار في ظل حكم الملك محمد السادس 🇲🇦".



يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة مطربي الأوبرا ياسر سليمان وايمان عبد الغنى وذلك فى الثامنة مساء الأحد الأول من أغسطس على مسرح النافورة بالاوبرا وذلك بعد تعافيه من الأزمة الصحية الطارئة التى تعرض لها.