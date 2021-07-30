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موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:55 م
مصر والبرازيل
مصر والبرازيل
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يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، مواجهة حاسمة وقوية، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، أمام نظيره البرازيلي، حامل لقب النسخة الماضية.

مصر والبرازيل

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الدور ربع النهائي، بعدما تعادل سلبيا دون أهداف مع منتخب إسبانيا، وخسر من الأرجنتين، وفاز على أستراليا بهدفين دون رد.

موعد مباراة مصر والبرازيل

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل غداً السبت في تمام الـ12 بتوقيت القاهرة الـ1 ظهراً بتوقيت السعودية.

مشوار مصر والبرازيل

ونجع المنتخب لمصري في التأهل عن المجموعة الثانية ثانياً، ليلاقي منتخب البرازيل الأولمبي، مصدر المجموعة الرابعة، والذي يؤدي أداءً كبيراً في الأولمبياد.

القنواة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية نقل مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل عبر مجموعة قنواتها المفوعة، إلى جانب إحدى القنوات المفتوحة.

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موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو

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