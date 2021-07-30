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وفد "محلية النواب" يتفقد مشروع إنشاء الطريق الدائري حول السنبلاوين

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، مشروع إنشاء الطريق الدائري حول السنبلاوين، برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء أحمد العوضي، واللواء هشام الحصري.

وقال اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الطريق الدائري يربط من طريق المنصورة حتى خارج السنبلاوين علي طريق الزقازيق، بطول 7 كم، وهو منشئ منذ عام 2007، ومنذ ذلك الوقت لم يوفر له أي اعتمادات مالية، وفقط في العام المالي 20202021، تم اعتماد مبلغ 350 مليون جنيه، وينتهي المرحلة الأولى عند طريق الزقازيق بطول 34 كم من السنبلاوين حتي الزقازيق، والمرحلة الثانية حتي الطريق الإقليمي، وكان من المفترض أن ينتهي في 3062021، ولكن لم يحدث، والموعد الآخر أن ينتهي في 31 ديسمبر المقبل.

وأضاف "العوضى"، أنه كان من المفترض أن ينتهي في 30/6/2021، ولكن لم يحدث، والموعد الآخر أن ينتهي في 31 ديسمبر المقبل، متابعًا: نحتاج الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري عند السنبلاوين حتى الزقازيق لحل الأزمة الموجودة، ومن المقرر إنشاء نفق من هذا الطريق بطول 180 متر، وعرض 2 متر وارتفاع 3 متر.

وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة مراجعة موقع النفق والارتفاعات التي تحقق للأهالي الغرض في الاستخدام، قائلا: إن هذه الأنفاق ليست نفق مشاة، ولكنها أنفاق خدمة ومشاة، ولاستخدامات الأهالي من دواب ومواشي أو مركبات، والسلالم في مثل هذه الطرق لا تصلح، الأهالي يطلبوا أن يتم الردم.

فيما طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من الطريق الدائري حول السنبلاوين، وأن يتم إنشاء النفق في المكان الذي يطلبه المواطنين، بما يحقق الغرض والأهداف من الإنشاء.

وفي السياق نفسه، استمع الوفد البرلماني، لمشكلة مقلب قمامة بمنطقة الطيارة بالسنبلاوين والذي يقع على مساحة 2 فدان، وبه ما يقرب من 125 ألف طن قمامة، بالإضافة إلى أن الأهالي طالبوا بضرورة رفع القمامة واستغلال المساحة في إقامة مجمع خدمات لصالح المواطنين بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم رفع كافة المقالب على مستوى المحافظة وعددها 11 مقلبا، مؤكدا أنه مع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من نقل القمامة من هذه المقالب إلى المدفن الصحي بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه بالنسبة لمقلب منطقة الطيارة سيتم تخصيص الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية وغيرها وفقًا لاحتياجات المنطقة من خدمات.

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وفد لجنة الإدارة المحلية الفجر الطريق الدائري السنبلاوين

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