موسيماني يوافق على رحيل نجم الفريق





























وافق الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي، على رحيل ناصر ماهر عقب نهاية الموسم الجارى.





وحددت لجنة التخطيط مبلغ 8 ملايين جنيه للاستغناء عن اللاعب بشكل نهائى وتنتظر وصول عرض رسمى للاعب من أجل إنهاء إرتباطه بالنادى، ويسعى موسيمانى لتجديد دماء الفريق بعناصر جديدة حتى يتمكن الفريق من المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق الموسم المقبل.





كما يقوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بدراسة ملف الراحلين من اللاعبين الأجانب من صفوف الأهلي.



