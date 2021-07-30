Advertisements

موسيماني يوافق على رحيل نجم الفريق

الجمعة 30/يوليو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements







وافق الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي، على رحيل ناصر ماهر عقب نهاية الموسم الجارى.

وحددت لجنة التخطيط مبلغ 8 ملايين جنيه للاستغناء عن اللاعب بشكل نهائى وتنتظر وصول عرض رسمى للاعب من أجل إنهاء إرتباطه بالنادى، ويسعى موسيمانى لتجديد دماء الفريق بعناصر جديدة حتى يتمكن الفريق من المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق الموسم المقبل.

كما يقوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بدراسة ملف الراحلين من اللاعبين الأجانب من صفوف الأهلي.

وفي سياق أخر، كشفت مصادر خاصة أن بيتسو موسيماني، يرغب في الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب بهدف توفير مكان لصفقة أجنبية جديدة تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، منه والتر بواليا وجونيور أجايي، كما تدرس إدارة النادي الأهلي رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق بهدف أجل إنعاش خزينة النادي الأهلي، خاصة أن وكيل اللاعب قدم عدة عروض في الدوري التركي ودول الخليج، ليكون من ضمن اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي في الموسم الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني الاجنبية الأهلي و موسيماني

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة جديدة على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن مصير الدوري المصري

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 11 ساعة

"أكره معاشرته".. صيدلانية تخلع زوجها "الطبيب" ببني سويف

منذ أقل من ساعتين

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيراميدز يرصد صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ 35 دقيقة

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة تعيد ثمن تذاكر نهائي كأس جوان جامبر

منذ 38 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

01:26 م

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

01:32 م

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

02:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان