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مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمقربين منه أبدوا استياؤهم من تصرف مسئولي النادي الباريسي.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية عن مجلة باريس سان جيرمان التي نشرت قبل أيام مقابلة لمبابي تعود إلى شهر مايو الماضي أكد خلالها إنه يرغب في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ناديه الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن عائلة مبابي مستاءون من نشر المقابلة في هذا التوقيت والتي تُظهر أن مبابي يرغب في تجديد عقده.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مبابي لا يزال يرفض تجديد عقده بينما كان من المقرر أن تُنشر المقابلة في شهر يونيو الماضي لذلك أزعج هذا الأمر عائلة النجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان لن يستسلم بشأن تجديد عقد مبابي، حيث أن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي هو من يتولى بنفسه ملف التجديد.

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مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمنان

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