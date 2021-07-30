داود حسين يثير قلق جمهور انتصار الشراح... ماذا أصابها؟





أثار الممثل الكويتي ​داود حسين​، حالة من الجدل بين صفوف متابعيه، بعدما طالبهم بتكثيف الدعاء بالشفاء للممثلة الكويتية ​إنتصار الشراح​ التي تعاني من أزمة صحيّة أصابتها منذ شهور عدّة.



ونشر داود عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الاجتماعي صورة لإنتصار، وعلّق: "دعواتكم لأختنا العزيزة انتصار الشراح.. اللهم شافيها وعافيها وشافي وعافي كل مريض يا أرحم الراحمين".



وكانت المذيعة الكويتية ​مي العيدان​، أعلنت سابقاً نقل إنتصار إلى العناية المركزة، عقب إصابتها بأزمة صحية نتيجة نقص بالأكسجين وبكتيريا الدم.



ونشرت مي، صورة لها عبر حسابها الخاصّ، وعلقت: "دعواتكم للفنانة الكبيرة إنتصار الشراح، حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم".



وأضافت: "دعواتكم يا جماعة الخير، فلا يرد القضاء سوى الدعاء.. اللهم أشفها وعافها وأجرها وأرجعها لأهلها وأولادها ومحبيها بكامل عافيتها".



وكانت انتصار الشراح، قد تعرضت لأزمة صحية في الـ 2020 ودخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى الأميري، بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لجراحة في الأمعاء.