الجمارك الصينية: انخفاض مدة التخليص الجمركي للصادرات إلي 1.8 ساعة

ذكرت الهيئة العامة للجمارك الصينية أنها قد اتخذت سلسلة من التدابير لتعزيز البيئة التجارية في الموانئ وتيسير التجارة عبر الحدود.

وقال هوانغ قوان شنغ، مسؤول من الهيئة، إن الدولة قد قامت بتيسير الملفات التنظيمية للتوريد والتصدير، وخفضت مدة التخليص الجمركي.

وذكر المسؤول أنه في الوقت الراهن، انخفض عدد الملفات المطلوبة عند التوريد والتصدير من 86 في عام 2018 إلى 41، بانخفاض 52.3 في المائة، ويمكن التحقق من 38 ملفا تنظيميا عبر الانترنت.

وحسب بيانات الهيئة، وفي يوليو، استغرق التخليص الجمركي في الصين 36.68 ساعة للواردات و1.83 ساعة للصادرات، بانخفاض 62.34 في المائة و85.15 في المائة على التوالي مقارنة مع المستوى في عام 2017 .

كما قامت الصين أيضا بتنظيم وتخليض عدة رسوم الموانئ لخفض تكاليف الامتثال في الواردات والصادرات ليجعل التخليص الجمركي أكثر إفادة وذكية.

هذا وفي عام 2019 ، تصدرت الصين المرتبة الـ56 من بين 190 اقتصاديا من حيث التجارة عبر الحدود، حسب بيانات من البنك الدولي.