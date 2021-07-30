Advertisements

"الكاظمى" يوجه بإعادة فتح المتحف العراقي أمام الجمهور

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 
  وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بإعادة افتتاح المتحف العراقى أمام الجمهور والباحثين بعد إعادة 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة.

وقال الكاظمي - في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "بالتزامن مع إعادة 17 ألف قطعة أثرية عراقية مع وفدنا الذي أنهى زيارة ناجحة إلى واشنطن أمس الخميس ، وجهنا بإعادة افتتاح المتحف العراقى أمام الجمهور والباحثين، لتكون بداية جديدة لاستلهام قيمنا الحضارية العريقة، وهويتنا الوطنية الأصيلة، وتثقيف أجيالنا بما قدمت هذه الأرض من علوم وثقافات وإنجازات".


وكان وزير الثقافة العراقى، حسن ناظم، قد أعلن أس الخميس عن وصول 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة إلى العراق، مشيرا إلى أن الآثار التي وصلت للعراق هي من الرقم الطينية (لوح طيني مدون عليه باللغة الآكدية أو السومرية)، استردها العراق وعادت لأرضها الأصلية.

أخبار تهمك

"أكره معاشرته".. صيدلانية تخلع زوجها "الطبيب" ببني سويف

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 12 ساعة

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ 34 دقيقة

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 7 ساعات

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل إنطلاق الموسم.. طالع التفاصيل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

05:40 م

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

05:00 م

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

01:26 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان