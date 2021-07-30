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في أول يوم عمل له.. مدير أمن قنا يتفقد موقع حادث قطار نجع حمادي (صور)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تفقد اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، موقع حادث تصادم قطار الركاب بمصد خرساني، بمحطة نجع حمادي، للوقوف على مجريات الحادث والاطمئنان على المصابين، في أولى مهامه بعد توليه منصبه الجديد، منذ يومين.

وأسفر حادث اصطدم قطار ركاب رقم 735 نجع حمادي – سوهاج، بالمصد الخرساني الموجود في نهاية السكة الحديد، داخل محطة نجع حمادي، عن إصابة راكبين وتلفيات بواجهة الجرار.

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد، إن الحادث أسفر عن إصابة عبدالله محمود عوض، 17 عاما، بكسر في الساق اليمنى، مقيم بهجورة، وعلاء فوزي مرسي، 40 عاما، خلع في الكتف، مقيم بهجورة.

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا، يفيد بتصادم القطار 735 بمصد خرساني، بمحطة نجع حمادي، ما أدى تهشم واجهة القطار وخلع المصد الخرساني، وإصابة شخصين.

وأوضحت مصادر بالهيئة، إن الاصطدام وقع نتيجة شد فرامل القطار مما دفع الجرار إلى الاصطدام بالمصد الخرسان حيث كان القطار مخصص للرحلة ما بين نجع حمادي وسوهاج.

وتابعت أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمر بتشكيل لجنة هندسية لكشف الأسباب الحقيقية للحادث ومحاسبة السائقين، مشيرة إلى أن حركة القطارات لم تتأثر بالاصطدام لأنه وقع في مصد بعيد عن شريط السكة الحديد الرئيسي التي تمر عليه القطارات في الاتجاهين البحري والقبلي وجار رفع آثار الحادث.
في أول يوم عمل له.. مدير أمن قنا يتفقد موقع حادث قطار نجع حمادي (صور)
في أول يوم عمل له.. مدير أمن قنا يتفقد موقع حادث قطار نجع حمادي (صور)

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قطار نجع حمادي حوادث قطارات بوابة الفجر الفجر

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