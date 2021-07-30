فريق غواصين الخير.. في يوم تدريبي على شواطئ الإسكندرية (فيديو و صور)









مع ارتفاع درجات الحرارة على شواطئ الإسكندرية، وإستمرار حالات الغرق المتكررة خاصة التي حدثت في عيد الأضحى، قام فريق "غواصين الخير المتطوعين" بالإسكندرية، بيوم تدريبي على شاطئ 'اسحاق حلمي'، لتنشيط الغواصين وتدريبهم لإنقاذ الغرقى قبل حدوث الغرق، وذلك عن طريق تعليمهم الإسعافات الأولية، والتنفس، والإنقاذ، والغوص.ويقول الكابتن "إيهاب المالحي" رئيس غواصين الخير 'للفجر'، منذ أربعة سنوات ونحن نقوم بتدريبات لتنشيط الغواصين وتدريبهم لإنقاذ الغرقى قبل الغرق، وكنا نتدرب في شاطئ البرويفاج، وحاليًا تتم التدريبات في شاطئ إسحاق حلمي.ويتابع تصلنا العديد من بلاغات الغرق خاصة في فصل الصيف، وكان خلال عيد الأضحى هناك حوالي ١٢ غريق، ونحن اليوم نقوم بتدريبات الإسعافات الأولية والإنقاذ والغوص، ونعيد تأهيل الغواصين، ونقوم بتدريبات غرق لنكون مؤهلين للنزول في أي مكان.وأضاف أن عدد "غواصين الخير" حوالي ٧٠٠٠ فرد في جميع المحافظات، ولكن الإسكندرية هي أساس المبادرة ومعظم الغواصين يتدربون فيها، ولا مانع من تواجد غواصين جدد لتدريبهم وتعليمهم كل ما يخص الغوص والإنقاذ لحماية السواحل من حوادث الغرق المتكررة.وقام الكابتن إيهاب المالحي ببعض تدريبات الغوص والانقاذ على الشاطئ، بشكل عملي ونظري ونماذج محاكاة وحالات غرق حقيقية لتدريب الفريق على الإنقاذ.وبدأ الكابتن بالمرحلة الأولى وهي عندما يكون الغريق في حالة خوف وهياج، وفيها يجب على الغواص الا ينزل بوجهه حتى لا يُغرقه الغريق "فهو يتعلق بقشاية"، فيجب أن ينزل الغواص قبله بنصف متر ويغطس ويلف لمسكه من الخلف.وتابع "المسكه الثانية" هي أن أمسك يد الغريق من الخلف، والثالثة هي وضع اليد فوق صدره، وتعتبر هذه أهم ثلاث حركات للإمساك بالغريق.وتهدئة الغريق مهمة أثناء عملية الإنقاذ، عن طريق عبارات مثل: "لا تقلق، سنخرج، الشاطئ قريب".وتابع بعد خروج الغريق يكون هناك ٣ مراحل قد يصل لها، المرحلة الأولى يوجد نبض ونَفس، والمرحلة الثانية يوجد نبض ولا يوجد نفس، المرحلة الثالثة لايوجد نبض أو نفس.ومع انتشار حالات الغرق المستمرة خلال عيد الأضحى المبارك والتي وصل عدد ضحاياها لـ ١٢ غريق على مستوى محافظة الإسكندرية، حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد الشواطئ من نزول البحر بسبب إرتفاع الأمواج.