اصطدم بحاجز خرساني.. السكة الحديد تعلن تفاصيل حادث قطار نجع حمادي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، اصطدام جرار قطار 735 / 3980 ركاب نجع حمادى / سوهاج المكون من 7 عربات مطورة بالتصادم الخرسانى الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادى.





وأشارت الهيئة في بيان، اليوم، إلى أن حركة القطارات لم تتأثر بهذه الواقعة، ولم ينتج عنها أى إصابات.



