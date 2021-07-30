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اصطدم بحاجز خرساني.. السكة الحديد تعلن تفاصيل حادث قطار نجع حمادي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، اصطدام جرار قطار 735 / 3980 ركاب نجع حمادى / سوهاج المكون من 7 عربات مطورة بالتصادم الخرسانى الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادى.

وأشارت الهيئة في بيان، اليوم، إلى أن حركة القطارات لم تتأثر بهذه الواقعة، ولم ينتج عنها أى إصابات.

وأوضحت، أنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفورى، لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.

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