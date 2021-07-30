أصبح الصيني ما لونغ أول لاعب يتوج بأربع ميداليات ذهبية بمنافسات تنس الطاولة في الأولمبياد.



وحصد ما الميدالية الذهبية لمنافسات فردي الرجال بفوزه على مواطنه فان زيندونج 4-2 في المباراة النهائية اليوم الجمعة.



وفاز ما بالميدلية الذهبية لمنافسات الفرق في دورتي لندن 2012 وريو 2016، كما حصد الميدالية الذهبية في منافسات الفردي في الدورة الأولمبية التي استضافتها البرازيل قبل خمسة أعوام.



وأحرز الألماني دميتري اوفتشاروف الميدالية البرونزية بفوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على التايواني لين يون جي بنتيجة 4-3.



وحصد اوفتشاروف ثاني ميدالية برونزية في منافسات فردي تنس الطاولة بالأولمبياد بعد أن حقق الإنجاز ذاته في أولمبياد لندن 2012، بينما هي الميدالية الاولمبية الخامسة له على مستوى كافة المنافسات .