كيف استعدت الغردقة لاستقبال السياحة الروسية؟ شاهد التفاصيل

عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو عن استعدادات الغردقة لاستقبال السياحة الروسية المقرر لها في 9 أغسطس المقبل بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفع حظر الرحلات الجوية للطيران العارض إلى المنتجعات المصرية.



وقال أحد السياح الروس المتواجد حاليًا في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة إنها ليست المرة الأولى له في مصر، حيث سبق وزار مصر مرتين قبل حظر الطيران المباشر إلى مصر بعد سقوط الطائرة الروسية منذ عام 2015.



وأضاف أنه يتواجد في الغردقة منذ 9 أيام، معبرًا عن سعادته خاصة لتواجده في البحر الأحمر لأنه من أحسن الأماكن التي زارها، مستطردًا "أدعو جميع الروسيين لزيارة مصر، وسآتي وأزور مصر دائمًا".



من جانبه أكد أحد العاملين في المنتجع السياحي على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتعقيم ملابس السائحين وحقائبهم قبل الدخول، مشددًا على جاهزيتهم بنسبة 100% لاستقبال السياحة الروسية.





