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الزارعة تصدر تعليمات هامة لمزارعي محصول"الزيتون"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:16 م
مزارع الزيتون
مزارع الزيتون
الفجر الاقتصادي
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر اغسطس.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا:اهم العمليات

التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة، وزيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية ارطوبة اللازمة لذلك، والتخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، وضبط عمليات الري و عدم الافرط في الري

ثانيا:التسميد

 الأشجار التى تروى بالغمر، هي الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر، يتم اضافة 300 جم سلفات نشادر للاشجار اكبر من 3 سنوات، يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر

ب- تسميد اشجار الزيتون التى التى تروى بالتنقيط

الرىة الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية -  يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة  -  يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة -  يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة  شهر

يضاف 2لتر  حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر نيترك مرة كل 15 يوم

التسميد الورقى في حالة ظهور نقص العناصر

ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض  نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما  ياتى350جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)

 ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 25 لتر/ الشجرة.

السنة الثانية 28 لتر/ الشجرة.

السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة.

السنة الرابعة 35:30 لتر/ الشجرة.

السنة الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة.

السنة السادسة 60:55 لتر/ الشجرة.

اكبر من سبع سنوات 70  لتر/ الشجرة.

 و معدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي امراض اعفان الجذور

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء

2-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة او سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة او موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة

3-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.

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