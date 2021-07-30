"الفجر" تحاور النحاتة "أسماء محمد ".. نحتت نافورة جمعت بين العصر الفرعوني بالحديث (صور)

- حلم حياتى ضم مشروعى داخل العاصمة الإدارية الجديدة

- المشروع استغرق 20 يوم فقط



" كنت أرغب فى تقديم شئ للعاصمة الادارية الجديدة لذلك اخترت نحت نافورة تدمج بين العصر الفرعوني والعصر الحديث" بتلك الكلمات بدأت اسماء محمد التى نحت نافورة ميدانية من أجل وضعها في دار الاوبرا المتواجد فى بدار الفنون في العاصمة الادارية الجديدة حديثها للفجر.



وأضافت الطالبة بشعبة النحت والتشكيل الخزفى بكلية فنون جميلة جامعة المنيا أن فكرة نحت النافورة جاءت عندما وجدت الكثير من الميادين يتواجد بها أعمال فنية بها الكثير من العيوب التى لاتليق بصورة مصر لذلك قررت أن انحت نافورة تمزج ما بين العصر الفرعوني والحديث يتواجد بها زهرة اللوتس التى اعرفها انها فرعونية معقبا " اردت ربط الماضى بالحاضر علشان اللى ملوش ماضي ملوش حاضر ".



وأشارت " أسماء" كما اننا اردت ان يتم وضع المشروع فى فى دار الأوبرا المتواجد فى بدار الفنون في العاصمة الإدارية الجديدة لأنه اعشق الموسيقى كما أن العاصمة الادارية الجديدة مشروع عظيمة يستحق أن نقدم لها شئ.



وتابعت بنت مركز سمالوط بمحافظة المنيا ان المشروع منذ أن قدمته إلى أعضاء هيئة التدريس في جامعة المنيا لقى ترحيب وسع خصوصا ان تصور المشروع سوف يكون فى العاصمة الادارية الجديدة مشيرة المشروع استغرق فقط عشرين يوم فى تصمية وهذا وقت قياسي خصوصا ان الوقت المحدد للمشروع كان شهر.

وعن رد فعل الناس اكدت اسماء ان تلقيت رد فعل رائعة من قبل " أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة واصدقائى والناس مرحبين بالمشروع بشكل اسعدنى جدا " مؤكدة احلم ان يتم وضع المشروع فى العاصمة الإدارية الجديدة.

