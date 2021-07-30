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بيراميدز يوافق على رحيل مهاجم الفريق إلى طلائع الجيش

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمود دياب
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دخل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، في مفاوضات مع نادي بيراميدز، للحصول على خدمات ناصر منسي المعار إلى صفوف الفريق العسكري، سواء بالشراء النهائي أو تجديد فترة الإعارة.

ورحب مسؤولو الفريق السماوي برغبة نادي طلائع الجيش فى استمرار ناصر منسى مهاجم الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.


وكان إنضم ناصر منسي الي صفوف نادي طلائع الجيش لمدة موسمين على سبيل الإعارة، قادماً من نادي بيراميدز، ليبدأ في رحلة التألق مع الفريق العسكري.

ونجح مهاجم طلائع الجيش والمتواجد حاليا مع منتخب مصر الأوليمبي، في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، في سبعة أهداف بالموسم الجارى.


وشارك ناصر منسي في المواجهة الأخيرة لمنتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره منتخب أستراليا، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كبديل، ونجح في صناعة الهدف الثاني للفراعنه الصغار.

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ناصر منسي على سبيل الإعارة بيراميدز

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