Advertisements

إيقاف السائق المتسبب بحادث قطار نجع حمادي وتحويله للتحقيق

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن إيقاف السائق قطار نجع حمادي، عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا، يفيد بتصادم القطار 735 بمصد خرساني، بمحطة نجع حمادي، ما أدى تهشم واجهة القطار وخلع المصد الخرساني، وإصابة شخصين.

وقالت مصادر بالهيئة إن الاصطدام وقع نتيجة شد فرامل القطار مما دفع الجرار إلى الاصطدام بالمصد الخرسان حيث كان القطار مخصص للرحلة ما بين نجع حمادي وسوهاج.

وتابعت أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمر بتشكيل لجنة هندسية لكشف الأسباب الحقيقية للحادث ومحاسبة السائقين، مشيرة إلى أن حركة القطارات لم تتأثر بالاصطدام لانه وقع في مصد بعيد عن شريط السكة الحديد الرئيسي التي تمر عليه القطارات في الاتجاهين البحري والقبلي وجار رفع آثار الحادث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطار نجع حمادي حوادث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ 38 دقيقة

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

"أكره معاشرته".. صيدلانية تخلع زوجها "الطبيب" ببني سويف

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 7 ساعات

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل إنطلاق الموسم.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

05:40 م

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

05:00 م

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

01:26 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان