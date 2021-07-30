عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك





يتمسك نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بالانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأبدى مسؤولو القلعة البيضاء رغبة قوية فى الحصول على خدمات نبيل عماد دونجا، بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن دونجا يسعي لإنهاء صفقة انتقاله للقلعة البيضاء بأي شكل.





وتابع المصدر، أن دونجا قرر التضحية والتنازل عن مستحقاته المالية لدي بيراميدز، وتحمل جزء من قيمة صفقة انضمامه للزمالك لإتمامها.





وشهدت الأيام الماضية، تحفظ إدارة الزمالك على شروط وطلبات بيراميدز الخاصة بالاستغناء عن نبيل عماد دونجا، الذى يعد واحد من أهم المطلوبين لتدعيم خط الفارس الأبيض.



