الموالح تتصدر قائمة المنتجات الزراعية الأكثر تصديرا خلال 7 شهور

كشفت وزارة الزراعة المصرية اليوم أن الموالح تصدرت قائمة أكثر المنتاجات الزراعية المصرية تصديرا خلال الفترة بين يناير وحتي يوليو 2021.

وجاءت صادرات الموالح في المركز الاول بعد بلغت مليون و 765 ألف 202 طن ، واحتلت البطاطس المركز الثالث بحجم صادرات تصدير 619 ألف 800 طن بطاطس، بينما تم تصدير 441 ألف و115 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 169 ألف و300 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 129 ألف و 300 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 26 الف و200 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 19 الف و800 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و 342 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و 1 طن، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 الاف و 370 طن ، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 الاف و 996 طن، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 الاف و 200 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و 580 طن، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و 242 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 3002 طن.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن حتى الآن بزيادة قدرها نصف مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 28 يوليو 2021 حيث بلغت 4 مليون و253 ألف و122 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وأضاف القصير وأكد د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي أن العمليه التصديرية لم تتوقف خلال ايام اجازة عيد الاضحي حيث استمر الحجر في العمل علي مدار ال ٢٤ ساعه يوميا من اجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية وضمان انتظام العمليه التصديرية علي اكمل وجه

هذا بالإضافة إلي العمل في جميع المواني من اجل فحص الواردات الزراعيه لضمان الحفاظ علي البيئة الزراعية وتأمين ورادت مصر من السلع الاستيراتيجية