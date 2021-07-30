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مصرع وإصابة 7.. محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الزعفرانة (صور)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، المستشفى التخصصي للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي، الذي وقع اليوم على طريق بني سويف الزعفرانة الجديد، وأسفر عن وفاة سيدة وإصابة 6 من أسرة واحدة من بينهم 3 أطفال، وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة واشتباه مع بعد الارتجاج وكسور في الأطراف.

واطمأن محافظ بني سويف، على الوضع الصحي لمصابي الحادث واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية ووجه باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، معربًا عن بالغ حزنه لوقوع الحادث، وتمنياته بعاجل الشفاء للمصابين وبأن يتغمد المولى عز وجل المتوفاة بواسع رحمته.

كما شدد، على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استخراج تصريح الدفن وإجراءات تسليم جثمان المتوفاة، موجها مسؤولي المستشفي بإبلاغه بمستجدات التطورات الصحية للمصابين أولًا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، كل من: بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد جمال نائب مدير مستشفى بني سويف التخصصي، الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.

تفاصيل الحادث
وكان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف الزعفرانة الجديد مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال.

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لسيدة وتدعي خيرات محمد محمد 60 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم إيهاب صلاح جابر 36 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، و"ياسمين محمد عبد المجيد"35 سنة، طبيبة، مصابة باشتباه، ما بعد الارتجاج، وأطفالهم "مريم" 7 س مصابة بجروح وكدمات متفرقه واشتباه ما بعد الارتجاج، "ميرهان" 4 سنوات، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، "سالمه" 4 شهور مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وشقيقه الأول "أسماء" طبيبة صيدلانية، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجميعهم مقيمون بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.
مصرع وإصابة 7.. محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الزعفرانة (صور)
مصرع وإصابة 7.. محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الزعفرانة (صور)
مصرع وإصابة 7.. محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الزعفرانة (صور)
مصرع وإصابة 7.. محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الزعفرانة (صور)
مصرع وإصابة 7.. محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الزعفرانة (صور)
مصرع وإصابة 7.. محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الزعفرانة (صور)
مصرع وإصابة 7.. محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الزعفرانة (صور)
مصرع وإصابة 7.. محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الزعفرانة (صور)

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حادث الزعفرانة بوابة الفجر بني سويف الفجر

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