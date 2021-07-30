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فريق من النيابة العامة يستكمل تحقيقاته ومعاينة موقع حادث "قطار نجع حمادي"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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يحقق فريق من النيابة العامة بنجع حمادي برئاسة المستشار حسام ابوالعزايم، وكيل النيابة، بأشراف إيهاب الصاوي رئيس النيابة، لمعاينة موقع القطار بناء على البلاغ الوارد من مباحث السكة الحديد الذي يفيد باصطدام القطار بجسم خرساني ضخم، كما تم التحفظ مع سائق القطار ومساعده لبدء التحقيق في الواقعة.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، عن إيقاف السائق قطار نجع حمادي، عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.

كانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا، يفيد بتصادم القطار 735 بمصد خرساني، بمحطة نجع حمادي، ما أدي تهشم واجهة القطار وخلع المصد الخرساني، وإصابة شخصين، وقالت مصادر بالهيئة إن الاصطدام وقع نتيجة شد فرامل القطار مما دفع الجرار إلى الاصطدام بالمصد الخرسان حيث كان القطار مخصص للرحلة ما بين نجع حمادي وسوهاج.
وتابعت المصادر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمر بتشكيل لجنة هندسية لكشف الأسباب الحقيقية للحادث ومحاسبة السائقين، مشيرة إلى أن حركة القطارات لم تتأثر بالاصطدام لانه وقع في مصد بعيد عن شريط السكة الحديد الرئيسي التي تمر عليه القطارات في الاتجاهين البحري والقبلي وجاري رفع أثار الحادث.

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