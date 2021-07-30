مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية فإنه يوجد العديد من اللاعبين الذين يفكر نادي برشلونة في بيعهم هذا الصيف لتمويل صفقات أخرى أو توفير نفقات مالية للنادي لتجديد عقد ليونيل ميسي.





وكشف موقع "دون بالون" الإسباني أن لابورتا استقر على رحيل عدة لاعبين عن العملاق الكتالوني من أجل توفير السيولة المالية اللازمة.



