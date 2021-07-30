Advertisements

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قائمة الراحلين عن صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية فإنه يوجد العديد من اللاعبين الذين يفكر نادي برشلونة في بيعهم هذا الصيف لتمويل صفقات أخرى أو توفير نفقات مالية للنادي لتجديد عقد ليونيل ميسي.

وكشف موقع "دون بالون" الإسباني أن لابورتا استقر على رحيل عدة لاعبين عن العملاق الكتالوني من أجل توفير السيولة المالية اللازمة.

واستقر لابورتا على رحيل مارتين برايثويت وأنطوان جريزمان مهاجما الفريق، والمدافع صامويل أومتيتي وبيانيتش وسيرجو روبرتو ونيتو ولينجليه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي لابورتا ريال مدريد برشلونة

أخبار تهمك

ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل إنطلاق الموسم.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

"أكره معاشرته".. صيدلانية تخلع زوجها "الطبيب" ببني سويف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ 40 دقيقة

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ 33 دقيقة

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبا

برشلونة يستغني عن 8 لاعبين من أجل ضم هالاند

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

05:40 م

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

05:00 م

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

01:26 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان