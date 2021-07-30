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مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا
الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:40 م
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قائمة الراحلين عن صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية فإنه يوجد العديد من اللاعبين الذين يفكر نادي برشلونة في بيعهم هذا الصيف لتمويل صفقات أخرى أو توفير نفقات مالية للنادي لتجديد عقد ليونيل ميسي.
وكشف موقع "دون بالون" الإسباني أن لابورتا استقر على رحيل عدة لاعبين عن العملاق الكتالوني من أجل توفير السيولة المالية اللازمة.
واستقر لابورتا على رحيل مارتين برايثويت وأنطوان جريزمان مهاجما الفريق، والمدافع صامويل أومتيتي وبيانيتش وسيرجو روبرتو ونيتو ولينجليه.
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