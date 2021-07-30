أزمة جديدة لـ"حمو بيكا" في الإسكندرية ومنعه من الغناء.. تعرف على التفاصيل





قررت إدارة أحد المولات بالإسكندرية، فسخ التعاقد مع حمو بيكا مطرب المهرجانات بسبب رفضه دفع المبالغ المستحقة، وكذلك مخالفة القوانين الموضوعة في المول كالديكور و الأسعار المتعارف عليها .





وبحسب الإدارة ، فأن "بيكا" افتعل العديد من المشاكل مع اصحاب البراندت والمطاعم الموجودة في المول مما جعل ذلك يضر بسمعة المول .



