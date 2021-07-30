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أزمة جديدة لـ"حمو بيكا" في الإسكندرية ومنعه من الغناء.. تعرف على التفاصيل
الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:41 م
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قررت إدارة أحد المولات بالإسكندرية، فسخ التعاقد مع حمو بيكا مطرب المهرجانات بسبب رفضه دفع المبالغ المستحقة، وكذلك مخالفة القوانين الموضوعة في المول كالديكور و الأسعار المتعارف عليها .
وبحسب الإدارة ، فأن "بيكا" افتعل العديد من المشاكل مع اصحاب البراندت والمطاعم الموجودة في المول مما جعل ذلك يضر بسمعة المول .
وكان قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لالقاء لافتات مطعم حمو بيكا في الشارع.
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