Advertisements

أيتن عامر تستمتع بإجازتها في أحدث ظهور لها

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements
نشرت الفنانة أيتن عامر صور لها أثناء إجازتها علي البحر،عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


علقت"أيتن"علي الصور قائلة:"أفضل منظر علي الإطلاق"، وظهرت بلوك صيفي حيث أرتدت فستان طويل مخطط ونضارة شمس وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 9 ساعات

موقف الأهلي من تأجيل الدوري المصري

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ ساعتين

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 10 ساعات

نجم مانشستر سيتي على رادار آرسنال

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بكلمات مليئة بالحب.. يوسف الشريف يهنيء زوجته بمناسبة عيد ميلادها

تعرف على شخصية يوسف الشريف في مسلسله الرمضاني "كوفيد 25"

برفقة زوجته.. يوسف الشريف يشارك جمهوره صورة جديدة من كواليس "كوفيد 25"

عرض مسلسل "كوفيد 25" على قناة الحياة وON.. في هذا الموعد

رسالة صوتية من إنجي علاء للجمهور قبل عرض "كوفيد ٢٥": "يارب يكون عند حسن الظن"

بالأسود.. ميرنا نور الدين تتألق فى أحدث ظهور لها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

05:40 م

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان