أيتن عامر تستمتع بإجازتها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة أيتن عامر صور لها أثناء إجازتها علي البحر،عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





علقت"أيتن"علي الصور قائلة:"أفضل منظر علي الإطلاق"، وظهرت بلوك صيفي حيث أرتدت فستان طويل مخطط ونضارة شمس وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.



