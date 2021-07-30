سلسال دم.. "خلافات ثأرية" كلمة السر في واقعة إطلاق أعيرة نارية بالعياط

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، من جهودها لضبط المتورطين في واقعة إطلاق أعيرة نارية بقرية بيدف مركز العياط، جنوب المحافظة.





وتلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط، إشارة من شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار ووجود ضحايا ما بين متوفى ومصابين اثنين، بنطاق المركز.





وانتقل ضباط المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد عبد الشكور مفتش الفرقة، وتبين مقتل مُسن يدعى "يوسف.ع" وإصابة اثنين آخرين جميعهم مقيمين قرية طهما إثر تلقيهم أعيرة نارية.





التحريات التي أجراها رجال المباحث بقيادة الرائد محمد إدريس ومعاونيه الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي توصلت إلى أن خلافات ثأرية وراء الحادث لسابق تسبب عائلة المجني عليهم في قتل شخص من عائلة أخرى.





ووجه اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة بسرعة تحديد وضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة المستخدمة مع تعيين الحراسة اللازمة بموقع الحادث لملاحظة الحالة الأمنية.





وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتعيين حراسة على المستشفى التي يتواجد بها المصابان لحين تماثلهما للشفاء.



