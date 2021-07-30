محافظ بني سويف يحيل رئيسي منطقتين للتحقيق لتدنى مستوى النظافة (صور)

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، رئيسي المنطقتين الأولى والرابعة للتحقيق، لتدني مستوى النظافة والتراخي في رفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين، والتي لاحظها المحافظ اليوم خلال جولة موسعة مفاجئة شملت شوارع وميادين المدينة العاصمة، رافقه خلالها نائبه "بلال حبش" وعددًا التنفيذيين المعنيين من الديوان العام.



وتابع محافظ بني سويف خلال الجولة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشارع السويفي ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري ومدى تحقيق السيولة المرورية، والتي بدأها من أمام المستشفى التخصصي عقب زيارته لمصابي حادث مروري، مارا بمنطقة الكورنيش مرورا بشارع عبد السلام عارف، وشارع صلاح سالم، وميدان المديرية "الشهداء" والطريق الدائرى وغيرها.



وكلف محافظ بني سويف، بتحرير محضر لصاحب تشوينات لمواد وخامات بناء من أسمنت ورمال ناتجة عن أعمال بناء بشارع أحمد عرابي، مع التشديد على المرور الميداني ومنع تكرار ممثل تلك الأعمال المخالفة، وذلك من خلال تطبيق القانون، موجهًا بسرعة رفع بعض القمامة والمخلفات التي لاحظها بأماكن التجميع ببعض الشوارع، ومداخل بعض الشوارع الرئيسية والجانبية.

