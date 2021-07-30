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آخر التطورات.. إجراءات عاجلة في واقعة حادث قطار نجع حمادي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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شهدت محطة قطارات نجع حمادي، في محافظة قنا، حادث اصطدام قطار بتصادم خرساني، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، وفق ما أعلنته هيئة السكك الحديدية، التي قررت اتخاذ إجراءات عاجلة حيال سائق القطار.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها تفاصيل حادث قطار نجع حمادي:

تفاصيل الواقعة

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، تفاصيل حادث قطار نجع حمادي.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن جرار القطار رقم 735 3980 ركاب نجع حمادي - سوهاج، المكون من 7 عربات مطورة، اصطدم بالتصادم الخرساني، الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي.

وأكدت الهيئة أن الحادث لم يؤثر على حركة مسير القطارات، كما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات

إجراءات عاجلة

وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن حزمة إجراءات عاجلة، تم اتخاذها حيال سائق القطار.

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه تم إيقاف سائق القطار عن العمل، وإجراء تحليل المخدرات له، وتحويله للتحقيق الفوري، لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.

آثار الحادث

من جانبها، أوضحت مصادر أن الحادث أسفر عن تهشم واجهة القطار، إلى جانب تضرر التصادم الخرساني من قوة الاصطدام.

وأضافت المصادر أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث، حيث تم الاستماع إلى أقوال سائق القطار وعدد من مسؤولي محطة نجع حمادي، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وفيما أعلنت هيئة السكك الحديدية، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، أشارت المصادر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، من بينهم سائق القطار، بإصابات خفيفة.
آخر التطورات.. إجراءات عاجلة في واقعة حادث قطار نجع حمادي
آخر التطورات.. إجراءات عاجلة في واقعة حادث قطار نجع حمادي
آخر التطورات.. إجراءات عاجلة في واقعة حادث قطار نجع حمادي
آخر التطورات.. إجراءات عاجلة في واقعة حادث قطار نجع حمادي

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