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بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية، عن أن إداراتي الزمالك وبيراميدز اتفقا على عقد صفقة تبادلية كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الناديين.

ويرغبة كل نادي منهما في الحصول على لاعبين من الفريق الأخر لتدعيم صفوفهما بالشكل المطلوب، ويدخل الزمالك في مفاوضات مكثفة مع رباعي بيراميدز نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وأحمد توفيق لضم اثنين منهم، في الوقت الذي ترغب إدارة بيراميدز في ضم واحد من الثنائي محمود حمدي الونش أو أحمد سيد زيزو نجما الفريق الأبيض.


وأبدت إدارة بيراميدز مرونه في التفريط في 2 من الاربعة المطلوبين للزمالك، في الوقت الذي تتحفظ الإدارة البيضاء على بيع زيزو أو الونش لبيراميدز ليتم مطالبة الاخير باختيار لاعبين أخرين داخل صفوف الفريق، حيث يرغب بيراميدز في شراء حارس لتعويض إصابة أحمد الشناوي بالرباط الصليبي لتوافق إدارة الزمالك على بيع واحد من حراسها لبيراميدز.

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بيراميدز انتقالات الصفقة التبادلية الزمالك

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