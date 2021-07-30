بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك





















كشفت تقارير صحفية، عن أن إداراتي الزمالك وبيراميدز اتفقا على عقد صفقة تبادلية كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الناديين.





ويرغبة كل نادي منهما في الحصول على لاعبين من الفريق الأخر لتدعيم صفوفهما بالشكل المطلوب، ويدخل الزمالك في مفاوضات مكثفة مع رباعي بيراميدز نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وأحمد توفيق لضم اثنين منهم، في الوقت الذي ترغب إدارة بيراميدز في ضم واحد من الثنائي محمود حمدي الونش أو أحمد سيد زيزو نجما الفريق الأبيض.







