بسبب أزمة نفسية.. دفن جثة خفير انتحر داخل شركة بالتبين

أمرت النيابة العامة باستخراج تصريح دفن خفير بعدما أقدم علي الانتحار داخل إحدي الشركات الخاصة الكائنة بمنطقة التبين، وتسليم الجثة لذويه.





ووردت إشارة من المستشفى العام، لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفادها، استقبال جثة المدعو "عطية عطية إسماعيل"، مصاب بطلق ناري في البطن.



وبالإنتقال والفحص تبين انتحار الضحية باستخدام فرد خرطوش عيار 12ملي، داخل الشركة مقر عمله بسبب مروره بأزمة نفسية.



وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.