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أسعار الذهب عالميا تواصل الارتفاع بعد هبوط الدولار
الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:50 م
وكالات
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تجه الذهب اليوم صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو .
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو عند 1832.40 دولارًا أمس الخميس.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1830.80 دولارًا للأوقية.
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