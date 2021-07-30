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تشكيل الجهاز الفني الجديد لبنها في القسم الثاني
الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:06 م
رأفت أمين
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قرر مجلس إدارة نادي بنها تعيين جمعه مشهور المدير الفني السابق لفريقا السكة الحديد والعبور ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم المقبل من منافسات مسابقة القسم الثاني .
ويضم تشكيل الجهاز الفني للفريق النهاوي كلا من اسلام طاهر مدرب عام ووائل خليفة مدرب حراس مرمى.
وجاء توقيع العقود فى حضور وائل أبو الليل وكيل اللاعبين، وأحمد برهوم رئيس النادي البنهاوي وعبد الكريم الجندى أمين الصندوق.
وكان بنها قد تأهل مؤخراً من دوري القسم الثالث عقب منافسة قوية مع فرق مجموعة القليوبية .
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